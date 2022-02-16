Düzce’de sabah saatlerinde sis etkili oldu Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düştü

– Düzce’de sabah saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Araçlar trafikte yavaş ilerledi.

Düzce kent merkezi, sabah saatlerinden itibaren sisin etkisinde kaldı. Görüş mesafesinin düştüğü şehir merkezinde özellikle ana arterlerde araçlar, sis farlarını yakarak ilerleyebildi. Sabah iş yerlerine ve okullarına giden vatandaşlar ve öğrenciler zorluk çekti.

Yetkililer, araç trafiğinin yoğun yaşandığı bölgelerde sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve aşırı sürat yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.



Sis nedir?

Yatay görüş mesafesini 1 kilometrenin altına düşüren meteorolojik bir doğa olayıdır. Stratus bulutunun yerde veya yere yakın seviyede oluşması olarak da bilinir. Yerle temas eden hava içindeki su buharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu ortaya çıkan çok küçük su damlacıkları veya buz kristallerinden meydana gelmiştir.

Sis; zirai açıdan faydalı olduğu kadar, güneşe engel olduğu için deniz, kara ve hava ulaşımında büyük ölçüde olumsuz etkileri görülür.

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