Düzce'de ağaçlar budanıyor

– Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde ağaç ve bitkilerin sağlıklı gelişimi için budama çalışmalarına devam ediyor.

Düzce’de şehrin dört bir yanında bulunan yeşil alanlarda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler ilkbahar ayları öncesinde ağaç ve bitkilerin sağlıklı gelişimi için budamalar yapıldı. Ekipler Bahçeşehir bölgesinde bulunan yeşillik alanlarda, Bahçeşehir Bağlantı yolu üzerindeki refüjlerde, kentin çeşitli bölgelerinde yer alan yeşil alanlarda ve ağaçlık alanlarda sağlıklı gelişim için budama işlemleri yapılıyor.

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