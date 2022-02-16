– Düzce’de Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık çalışanlarına yönelik ‘Sağlık için sağlıklı temas’ iletişim becerileri konulu eğitimler başladı.

Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık personeline yönelik iletişim becerileri konulu eğitim veriliyor. Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi toplantı salonunda Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’ın katılımı ile başlayan eğitim, Akçakoca Devlet Hastanesi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde devam gerçekleştirilecek. Sağlık Müdürlüğü tarafından koordine edilen eğitimde alanında uzman eğitimciler tarafından kamu sağlık tesislerinde çalışan personellere kişinin kendi ile kurduğu temas, kişinin çevresi ile kurduğu temas, kurumsal temas ve algı, empati ve dinlenme konularında bilgilendirmeler yapılacaktır. Eğitimde ayrıca zor hastaya yaklaşım becerilerinin geliştirilmesi, iletişim uyum eğitimleri de veriliyor.

Eğitim programı farklı meslek gruplarının katılımları ile yaklaşık 3 aylık bir süreçte tamamlanması planlanıyor.

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