Erkeklerde sıklıkla görülüyor

– Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Şenoğlu, Prostat kanserinin yaşam boyu görülme oranının yüzde 16 olduğunu, akciğer kanseri ile birlikte erkeklerde en çok görülen kanser türü olduğunu söyledi.

Düzce Üniversitesi kurumsal radyosu Radyo Düet’te yayınlanan Hayatın Renkleri programına konuk olan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Şenoğlu Prostat ile ilgili bilgiler verdi. Düzce Üniversitesi İletişim ve Tanıtım Koordinatörü Öğretim Görevlisi Duygu Özdemir Cömert’in sorularını yanıtlayan Şenoğlu, prostat hastalıklarını; iyi huylu prostat büyümesi, prostat kanseri ve prostat iltihabı şeklinde sınıflandırdı.

Prostat kanserinin yaşam boyu görülme oranının yüzde 16 olduğunu ifade eden Dr. Şenoğlu, akciğer kanseri ile birlikte erkeklerde en çok görülen kanser türü olduğunu söyledi. Prostat büyümesinde şikayetlere göre tedavi yapılması gerektiğine işaret eden Dr. Yusuf Şenoğlu, başlıca belirtilerin ise; sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, idrar kaçırma, kesik kesik idrar yapma olarak sıraladı. Bu belirtilerin sadece prostat hastalıklarında görülmediğini dile getiren Şenoğlu, diğer hastalıklarla ayrımının çok iyi yapılması gerektiğini belirtti.

Prostat hastalıklarının idrar yolu enfeksiyonu, taş oluşumu, kanama, böbrek fonksiyon kaybı gibi olumsuz sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunan Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Şenoğlu, prostat kanseri tanı ve tedavi yöntemlerinden de bahsederek Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde prostat hastalıkları konusunda bölge insanına yönelik önemli sağlık hizmeti sunduklarının altını çizdi.

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