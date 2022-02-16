Düzce’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

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– Düzce’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Düzce'nin Merkez ilçesi Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanı Paşaormanı köyünde uyuşturucu madde kullanımı duyumu alınması üzerine KOM Şube Narkotik ekipleri harekete geçti. Olay yerinde gelen ekipler, şüpheli hareketler sergileyen T.Ö.'nün yapılan üst ve araç aramasında 32,15 gram metamfetamin, 10 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullandığını beyan eden İ.B.’nin üzerinde ise 2,23 gram kubar esrar, M.P.’nin üst aramasında 8,97 gram kubar esrar, F.K.’nin üst aramasında 1,45 gr kubar esrar, O. G.’nin üzerinde 1 adet payp diye tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı, Ç. T.’nin üzerinde 4,97 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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