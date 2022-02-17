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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklar mutfakta maharetlerini sergiledi

İHA

Çocuklar mutfakta maharetlerini sergiledi

Düzce Belediyesi tarafından okul öncesi çocuklarına yönelik kurulan Çocuk kulübü öğrencileri yeteneklerini sergilemeye devam ediyor. Bu kapsamda mutfak sanatları merkezine giden minikler, mutfaktaki maharetlerini sergiledi.
Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten 46 yaş çocukların kültürel ve sosyal aktiviteler yaparak eğitim almasını sağlamaya yönelik Çocuk Kulübü etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda kulüp öğrencisi minikler yenilenen servis araçlarıyla Mutfak Sanatları merkezine gitti. Burada mutfağa da giren minikler, yaptıkları yemeklerle büyüklere taş çıkarttı. Mutfakta maharetlerini sergileyen çocuk Kulübü öğrencileri, büyükleri kendilerine hayran bıraktı.
Minik ellerden çıkan lezzetler parmak ısırtırken kulüp çeşitli etkinlikler düzenlemeye gelecek haftalarda da devam edecek.

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