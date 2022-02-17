Kadınlar yardım için mantı açtı

Düzce’de ihtiyaç sahibi ailelere yardım için bir araya gelen kadınlar mantı açtı.

Düzce’de yardıma ihtiyacı olan aileler için bir araya gelen kadınlar, mantı açtı. Hem sohbet edip hem de mantı yapan kadınlar soğuk kış günlerinde ailelerin ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Özellikle ısınma konusunda ihtiyacı olan ailelere öncelik verileceği kampanyada ayrıca çocukların ve kadınlarında ihtiyaçları giderilecek. Haftada 1 gün bir araya gelen kadınlar, yapılabilecek çalışmalar hakkında da fikirlerini belirtiyorlar.

Açılan mantılar ise Düzce’de bulunan lokanta ve kafelere satılıyor. Geliri de ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Yardımların devam edeceği de öğrenildi.

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