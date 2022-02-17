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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yetenekli sporcuların gelişimi takip ediliyor

İHA

Yetenekli sporcuların gelişimi takip ediliyor

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün yetenekli genç sporcuların desteklenmesi, gelişiminin takip edilmesi ve başarı düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla başlattığı “Sporcu Atölyesi“ projesi devam ediyor.
Projede, sporcuların performans taramaları ve vücut analizleri ölçümlerinin yapıldığı ilk etapta sporculara hedefleri gösterilmiş oldu. Periyodik aralıklarla yapılan bu testler ile sporcunun gelişim takibi ve profesyonel spor hayatına adaptasyonu kolaylaştırılıyor. "Sporcu Atölyesi" ismi ile hayata geçirilen proje kapsamında Düzce'de spora yetenekli olan çocukları belirleyecek proje devam ediyor. Bu kapsamda sağlık kuruluşları ile imzalanan protokol kapsamında yetenekli sporcular taramadan geçirilerek belirlenen sporcuların sağlıklı gelişimleri ile takip sistemi kuruldu. Böylece sporcular küçük yaştan itibaren sağlık kuruluşları tarafından sağlık yönünden, il müdürlüğü bünyesindeki antrenörler tarafından da sporcu yönleriyle sıkı takip edilerek olimpiyatlarda yarışabilecek sporcular yetiştirilecek.
2020 Eylül ayında imzalanan ‘’Sporcu Atölyesi’’ projesi kapsamında günümüze kadar 65 sporcu Özel Çağsu Hastanesi sağlık hizmetlerinden, 18 sporcu ise Özel Fizema Tıp merkezinden faydalandı.
Proje hakkında konuşan Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı; "İlimize özgü olan bu projeyle Düzce'nin sporla uğraşan gençlerini keşfediyoruz. Böyle projeler yaparak bakanlığımızın da desteğiyle sporcunun gelişimi, sağlığı, duruşuyla alakalı her detayı daha da detaylandırmak istedik. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bakanlığımızın verdiği imkanların dışında Düzceli sporcularımıza özellikle çocuk yaştaki spora yeni başlayanlara göstergeleri spora yatkın olan belli başlı çocukları antrenman, spor branşı ve sağlık açısından düzenlemesini yaparak arşivliyoruz. Bu proje ile nasip olursa olimpiyatlara sporcu yetiştirmeyi sağlamak istiyoruz. Avrupa’da ve dünyada başarılarımız var ama bunları olimpiyatlara taşımak istiyoruz. Bu kapsamda spora destek veren ve her daim sporcularımızın yanında olanlara teşekkür ederim”dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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