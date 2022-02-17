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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dr. Kaya “Kanserlerin yüzde 22’sinden sigara sorumlu”

İHA

Dr. Kaya “Kanserlerin yüzde 22’sinden sigara sorumlu”

– Aile Hekimliği Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Kaya, “Ev içinde sigara içiliyorsa, çocuklar ortalama günde 5 sigara içmiş olmakta” dedi.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi şubat ayı konferans serisi kapsamında Aile Hekimliği Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Kaya, “Sigara Pandemisi” başlıklı sunum yaptı. Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katılım gösterdi.

Sigara ilk deneme yaşı ortalaması 16
Yapılan çalışmalara göre sigara içmeyi ilk deneme ortalama yaşının 16 olarak saptandığını belirten Dr. Kaya, toplumun yüzde 55’nin yaşam boyu en az bir kez sigara kullandığını sözlerine ekledi. Toplumun yüzde 30’unun aktif sigara kullandığını ve sağlık çalışanlarının da yüksek oranlarda sigara içicisi olduğunu ifade eden Kaya, eğitim ve farkındalık çalışmalarının önemine vurgu yaptı.
Dünyada ise sigara nedeniyle her yıl 7 milyon ölüm gerçekleştiğine vurgu yapan Öğretim Üyesi Kaya, ortalama olarak sigara içenlerin içmeyenlere oranla 10 yıl daha erken vefat ettiği bilgisini verdi. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) sigarayı kanser için en önemli risk faktörü gösterdiğine dikkat çeken Dr. Abdulkadir Kaya, tüm kanserlerin yüzde 22’sine sigaranın neden olduğunu belirtti.
Ağızda, giysi ve eşyalarda koku, yangın tehlikesi, çevre kirliliği gibi sigaranın diğer etkileri hakkında da bilgiler paylaşan Kaya, tütün kullananların kullanmayanlara göre esrar ve eroin kullanımının 16 kat fazla olduğuna da vurgu yaptı.

“Ev içinde sigara içiliyorsa, çocuklar ortalama günde 5 sigara içmiş olmakta”
Sigara içen annelerin çocuklarında, büyümegelişme geriliği, ateşli havale, davranış bozukluğu, alerjik hastalıklar, astım, kronik bronşit, akciğer kanseri gelişme riskinin arttığını ifade eden Öğretim Üyesi Kaya, “Eğer ev içinde sigara içiliyorsa, çocuklar ortalama günde 5 sigara içmiş olmakta, bebekler hastaneye 3 kat daha fazla başvurmakta, ani bebek ölümü riski 2,5 kat, bebeklerde kolik tarzı karın ağrısı 2 kat, çocuklarda astım ve solunumsal enfeksiyon riski 2 kat, çocuklarda akciğer kanseri, kronik bronşit sıklığı artmakta, kocası sigara içen kadınlarda akciğer kanseri 23 kat artmaktadır” dedi.
Düzce Üniversitesi Hastanesi Aile Hekimliği bünyesinde hizmet veren Sigara Bırakma Polikliniği hakkında katılımcılara bilgiler veren Dr. Kaya, sigara bırakmada danışmanlık, medikal tedavi, davranış değişikliği ve içmemeyi sürdürme süreçlerinin önemine değindi.
Sigara ve tütün kullanımının dünyada önlenebilir ölüm nedenlerinden en önemlisi olduğunu vurgulayan Dr. Kaya, hekimlerin bu yolda ilerlemesi gereken önlemler treninin lokomotifi olduğunu da sözlerine ekledi.
Konferans, katılımcıların sorularını yanıtlanması ve plaket takdimi ile sona erdi.

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