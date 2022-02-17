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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce’de servis ücretleri masaya yatırıldı

İHA

Düzce Belediyesi servis mesafeücretlerine kısa mesafede 210 TL, en uzun mesafe 440 TL olarak belirlendi.

Düzce’de servis ücretleri masaya yatırıldı

Düzce Belediyesi servis mesafeücretlerine kısa mesafede 210 TL, en uzun mesafe 440 TL olarak belirlendi.
Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer başkanlığında yapılan, ilgili kurum yetkilileri ile 20212022 eğitimöğretim yılı servis güzergah ücretleri, maliyet tablosu ve kilometre ücret tarifeleri belirlendi.
Toplantıda Düzce Belediyesi tarafından yaklaşık maliyetler günümüz üzerinden hesaplanarak veli, fabrika ve servis şoförlerini mağdur etmeyecek şekilde düzenlenmesine dikkat ettiklerini kaydeden Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Cengiz Tuncer, “Belediye olarak hiçbir kesimi mağdur etmeden ancak reel piyasaya göre de bir değerlendirme yaptık. Yaptığımız maliyet hesaplarıyla birlikte hem velilerimizi hem fabrikalarımızı hem de minibüs esnafımızı düşündük. Şoför esnafını fabrikalara, fabrikaları da komisyonculara ezdirmeyeceğiz. Denetimleri sıklaştıracağımızı ve belgeleri olmayan araçların trafiğe ve servis çekmesine izin vermeyeceğimizi de belirtmek istiyorum. Uzun yıllar sonra düzene soktuğumuz bu sistemin bozulmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Okul servis ücretleri belli oldu
Öğrenci ve personel servis ücretleri toplantısı sonrasında okul servislerinde 01 km ücreti 210 TL olarak belirlenirken 2325 km 440 TL olarak belirlendi. 25 kilometreyi aşan mesafelerde ise 4 TL ek ücret ödenmesi kararlaştırıldı. Buna göre veliler ev ile okul arasındaki kilometre mesafesine göre çocuklarının servis ücretlerini ödeyecek.

Personel servis ücretleri belirlendi
Öte yandan fabrikaların 2022 yılı personel servis ücretleri de komisyonda belirlendi. 10 kilometre bir tur olarak kabul edilen komisyonda 14+1 ve 16+1 koltuklu küçük araçlar 116,48 TL ile 19+1 ve 29+1 koltuklu büyük araçlar 148,43 TL ücret kararı çıktı. 10 kilometre üstü mesafelerde ise küçük araçlarda 11,65 TL ve büyük araçlarda 15,85 TL birim fiyat belirlendi. Fabrikalar ile servis şoförleri maliyetlerin hesaplandığı son tabloya göre servis çekecekler.
Düzce Belediyesi web sayfasında eklenecek olan bir uygulama ile veli, okul ve ev arasındaki mesafeyi ölçerek yaklaşık servis ücretini öğrenebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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