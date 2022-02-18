Botanik bahçeler sadece peyzaj düzenlenmesi yapılan yerler değildir

– Düzce Üniversitesi’nde düzenlenen panelde OTOBUR botanik bahçeleri veri yönetim sistemi ile ilgili bilgiler verildi.

Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin başlattığı "Bağ, Bahçe, Çiçek Konferansları" başlıklı etkinliğin birincisinde “OTOBUR Botanik Bahçeleri Veri Yönetim Sistemi” anlatıldı. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen konferansa; Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Engin Eroğlu, Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım gösterdi.

OTOBUR Botanik Bahçeleri Veri Yönetim Sistemi’nin anlatıldığı etkinlikte; Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Müdür Yardımcısı, Bahçe Birimi Sorumlusu Orman Yüksek Mühendisi Salih Sercan Kanoğlu ile Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Biyoçeşitlilik ve Enformasyon Sorumlusu Uzman Biyolog Rasim Murat Aydınkal bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Her yerde ve her türlü arazi koşullarında botanik bahçe oluşturulabileceğini vurgulayarak sözlerine başlayan konuşmacılar, botanik bahçelerinin sadece bir peyzaj düzenleme alanı olmadığını, ziyaretçileri bilgilendirecek çalışmaların da yapılması gerektiğini ifade etti. Botanik bahçe denilince zihinlerde canlı bitki koleksiyonu canlandığını dile getiren misafir konuşmacılar, botanik bahçelerde sadece kültür bitkileri değil doğal bitkilerin de olması gerektiğinin altını çizdi.

Bitki üretiminde en faydalı üretimin tohumdan üretim olduğunu söyleyen konuşmacılar, tohumun önemine dikkat çektiler. Herbaryumların botanik bahçelerin beyni olduğunu vurgulayan konuşmacılar, botanik bahçe içerisinde bir kütüphanenin de olmasının ve veri kaydı yapılmasının olmazsa olmazlardan olduğunu ifade etti.

Ayrıca, ziyaretçilerin ilgisini çekecek konseptler oluşturulması gerektiğini dile getiren konuşmacılar, oluşturulan bu konseptlerin belirli aralıklarla değiştirilmesi gerektiğini ve bilgi verme amaçlı konseptler oluşturulması gerektiğinin önemine değindi.

Program sonunda yaptıkları başarılı çalışmalar ve sunum için Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Engin Eroğlu ve Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy tarafından misafir konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edildi.

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