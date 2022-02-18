Gören önce korkuyor, sonra hayran oluyor Figür ve objeleri, 3 boyutlu çizimleriyle canlandırıyor

– Düzce'de yaşayan Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Murat Eren, gerçeği andıran 3 boyutlu resimler çiziyor. Murat Eren'in çizimlerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Düzce El Sanatları Merkezi'nde kuyumculuk ve takı tasarım üzerine dersler veren Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Murat Eren, 3 boyutlu resimler de çiziyor. Çizimleri gerçeği andıran Eren, zahmetli ve emek isteyen sanat dalı için saatlerini harcıyor. Kağıt ve kalem ile harika figürler ortaya çıkaran Murat Eren, doğada bulunan tüm canlıları ve objeleri 3 boyutlu çizebiliyor. Sanatçı Murat Eren'in çizimlerini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.



"Zahmetli ve zor bir iş"

3 boyutlu çizimin dünyada popüler olduğunu söyleyen Eren, "3 boyutlu resim dalı; kağıt, ahşap, duvar, yollar ve hatta ağaçlara bile uygulanabilen farklı bir sanat türü. 3 boyutlu resim gören vatandaşlar, gerçekliğinden dolayı ilk baktıklarında farklı tepki veriyorlar. Bazı hayvan figürlerinden korkanlar ise resmi görünce önce korkuyor, sonra da hayran kalıyorlar. 3 boyutlu resim çizmek biraz zahmetli ve zor bir iş. Çünkü her bir milimetresini, detaylarını işlemeniz gerek. Burada en önemli şey ise çizdiğinizin gerçek dokusunu yansıtabilmeniz. Örneğin resme bakanlar, onun hayvan figürü olduğunu anlayana kadar ilk bakışta korkuyor. Hayvan çizimlerinin dışında saat gibi objeler de var. Doğada bulunan, hayatımızda yer eden bütün nesneleri 3 boyutlu çizebiliyoruz. Perspektifi, boyutu olan her şeyi kağıt ya da başka yüzeylere aktarabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şuanda sadece kağıt üzerinde çizimler yapan Murat Eren; imkan verildiği takdirde duvar, ağaç ve zemin gibi alanlarda da çizimler yapabileceğini söyledi.

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