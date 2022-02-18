Geleceğin sürücülerine küçük yaşta eğitim

–Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri geleceğin sürücülerine küçük yaşta trafik eğitimi veriyor.

Düzce Melen Park Jandarma çocuk trafik eğitim sınıfında öğrencilere trafik eğitimi veriliyor. İstilli İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitim ve öğretime devam eden 35 öğrenciye, Jandarma Trafik Şube Müdürlüğünce, geleceğin sürücüleri olan öğrencilere genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk gibi kurallarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Öğrenciler hem kuralları öğrendiler, hem de merak ettikleri sordular.

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