Vali Atay hastaları ziyaret etti

– Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Düzce Valisi Cevdet Atay ziyaretlerine devam ediyor. Vali Atay Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, hastanede tedavi olan hastalara geçmiş olsun temennisinde bulunurken, özverili çalışmalarından dolayı sağlık personeline de teşekkür etti.

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