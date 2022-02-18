Doruk Kılıç Arnavutluk yolcusu

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– Düzceli taekwondo sporcusu Doruk Kılıç, Arnavutluk'un Durres kentinde yapılacak 7. Dünya Taekwondo Başkanlık Kupasına hazırlanıyor.

2327 Şubat 2022 tarihleri arasında Arnavutluk'un Durres kentinde yapılacak olan 7. Dünya Taekwondo Başkanlık Kupasına Düzceli sporcusu Doruk Kılıç katılıyor. 9. Turkish Open Taekwondo Şampiyonasında tüm rakiplerini yenerek şampiyon olan ilimiz sporcusu Doruk Kılıç, Avrupa Şampiyonasına kota verme özelliği taşıyan 7. Dünya Taekwondo Başkanlık Kupasına hazırlanıyor.

Bu şampiyonada dereceye giren sporcular Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazanacak. Şampiyon sporcumuz antrenör Hakan Şengönül eşliğinde çalışmalarına yoğun bir tempoyla devam ediyor.

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