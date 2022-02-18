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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anne ve anne adaylarına narkotik eğitimi verildi

İHA

Anne ve anne adaylarına narkotik eğitimi verildi

Düzce’de Jandarma ekipleri, en iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında tekstil fabrikasında çalışan annelere ve anne adaylarına uyuşturucu madde ile mücadele eğitimi verdi.
Düzce merkezde bulunan tekstil fabrikasında çalışan anne ve anne adaylarına Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi. 65 kadın çalışanın katıldığı eğitimlerde jandarma ekipleri uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele, uyuşturucu bağımlığı tedavisi yöntemleri ve uyuşturucuyla mücadele uygulaması (UYUMA) hakkında bilgi verildi.

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