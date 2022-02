Ustasından hamsi pişirme tüyosu Özer, “Hamsi pişirirken tavası çok önemli”

– Sofralarını balıkla donatmak isteyen vatandaşlara pişirme önerilerinde bulunan Düzce’de yıllardır balıkçılık yapan İbrahim Özer, hamsinin tam sezonu olduğunu belirterek, “Hamsi pişirirken tavası çok önemli” ifadelerini kullandı.

Hamsinin kulağına kar suyu kaçması ve Gürcistan’dan Türkiye sularına tekrar gelmesi ile birlikte tezgahları süslemeye devam ediyor. Hamsinin tam sezonu olduğunu belirten balıkçı İbrahim Özer, hamsi nasıl pişirilmeli sorusuna da cevap verdi. Hamsinin bu dönemde en iyi ızgarası olduğunu fakat her çeşit yemek yapılabileceğini dile getiren Balıkçı İbrahim Özer, “Hamsi bu dönemde en iyisi ızgara da olur. Kış aylarında genelde. Ama halkımız tavada da isteyebiliyor. Hamsi az tuz, mısır unu, tavaya biraz az yağ atarak tavada pişirilebilir. Fırında buğlaması da çok iyi olur. Giresun usulü çevirdik yapılır. Çığırtma şeklinde de hamsi güzel olur. Sebzeli hamside yapılabilir. Kısacası hamsinin her şeyi yapılabiliyor. Her türlü yenilebilen bir balık çeşidi” ifadelerini kullandı.



“Bu balığın canı az”

Hamsinin canının az olduğunu, 4 dakikada pişebildiğini dile getiren Balıkçı Özer, “Hamsi tavaya tek tek sıralı bir şekilde dizilir. Herhangi bir ince ayrıntısı yok bunun. Tamamen el becerisi olması gerekiyor. Hamsilerin her biri aynı tarafa baktığı zaman tavaya dizdiğinizde yuvarlak şekle geliyor zaten. Hamsi 4 dakikada pişen bir balık. Ateş aşırı harlı olmaması lazım. Harlı olduğu zaman dışı yanar hamsinin. Bu balığın canı az. Ateşi orta seviyede olması gerekiyor. Hemen ve çabuk pişebilen bir balık. Hamsi pişirirken tavası çok önemli. Her tavada olmaz. Bol yağ atılmaması lazım. Kendi yağı vardır. Az mısır unu ile çok daha lezzetli olur. Kendi suyu ve kendi yağı kaybolmaması lazım” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.