Bahçeşehir Koleji kabul sınavına öğrenci ve velileri yoğun ilgi gösterdi

Düzce Bahçeşehir Koleji’nde 20222023 eğitim öğretim yılında okumak isteyen ortaokul öğrencileri, okulun kabul sınavına yoğun ilgi gösterdi. Sabah başlayan sınavda öğrenciler Bahçeşehirli olmak için ter döktü.

Düzce’nin önde gelen eğitim kurumları arasında yer alan Bahçeşehir Koleji, ortaokul kabul sınavı yapıldı. Pandemi kuralları çerçevesinde okul kampüsünde yapılan sınav sabahın erken saatlerinde başlarken, ortaokulu Bahçeşehir Kolejinde okumak isteyen öğrenciler sınava yoğun ilgi gösterdi. Sosyal, kültürel ve sportif aktivite alanlarıyla Düzce’de öne çıkan kolejler arasında yer alan Bahçeşehir Koleji’nde çocuklarını okutmak isteyen veliler ise çocukları sınav heyecanı yaşarken kolejin kapısında heyecanla sınavın bitmesini bekledi.

Öğrencilerin ve velilerinin yoğun ilgi gösterdiği sınavda öğrenciler, Bahçeşehir Eğitim Kurumları Sınav Merkezi tarafından hazırlanan sorular cevaplandırdılar.

Bahçeşehir Koleji yönetimi sınava katılan öğrenci ve velilerine yayınladığı mesajla teşekkür etti. Mesajda; “20222023 eğitimöğretim yılı Düzce Bahçeşehir Koleji olarak ortaokul okula kabul sınavına katılan değerli öğrenci ve velilerimize yoğun ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

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