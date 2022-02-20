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Düzce’de 7 köyde 100 hayvan aşılandı

İHA

Düzce’de 7 köyde 100 hayvan aşılandı

– Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 mahallesi 100 hayvan aşılandı.
Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında ocak ayı içerisinde 7 mahallede 16 büyükbaş hayvana sığır brusellozu, 77 küçükbaş hayvana koyun keçi vebası aşısı, 7 köpeğe kuduz aşısı yapıldığını bildirdi.

44 kişiyi ısırdılar
Düzce’de meydana gelen ve sağlık kuruluşlarına intikal eden 44 adet ısırık vakası için köpek ve kediler 10 gün müşahede altına alınırken kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlenmediği öğrenildi.
İlde 606 adet büyükbaş ve 448 adet küçükbaş hayvana kulak küpesi takıldığı aktırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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