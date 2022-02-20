Tülin'i öldürdü, 'tabanca yanlışlıkla ateş aldı' dedi

Tezcan SOLMAZ-Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA) DÜZCE´nin Akçakoca ilçesinde, Faruk Ş. silahını ateşleyerek dini nikahla birlikte yaşadığı Tülin Çetin´i (39) vurdu. Ağır yaralanan Tülin Çetin hastanede yaşamını yitirirken, Faruk Ş. ifadesinde tabancanın yanlışlıkla ateş aldığını iddia etti.
Olay, sabah saatlerinde, Akçakoca ilçesi Hacı Yusuflar Mahallesi'nde meydana geldi. Faruk Ş. ile dini nikahlı birlikte yaşadığı Tülin Çetin'in oturduğu evden gelen silah sesini duyan komşuları durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, göğsünden vurulan kadına ilk müdahalede bulundu. Akçakoca Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Tülin Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan Faruk Ş. ilk ifadesinde tabancanın yanlışlıkla ateş aldığını iddia etti. Tülin Çetin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Akçakoca Tezcan SOLMAZ
2022-02-20 15:22:57
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