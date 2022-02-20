Sahte dolarla yakalandı serbest bırakıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Düzce’de jandarma ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışması sonucunda Yığılca ilçesinde bazı kişilere sahte dolar getireceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, şahsı sahte paralarla yakaladı. Şahıs alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yığılca ilçesinde jandarma ekipleri, R.E. isimli şahsın ilçede bazı kişilere sahte Amerikan doları getireceği bilgisine ulaştı. Bu bilgiler ışığında sahte dolar taşıyan şahsın otomobilini DüzceYığılca karayolu üzerinde durduran jandarma ekipleri, otomobilde ve şüpheli R.E.’nin üstünde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda şahsın üzerinde 9 adet sahte Amerikan doları bulundu.

Jandarma ekipleri tarafından ilçe jandarma komutanlığına götürülen R.E. isimli şüpheli şahıs, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.