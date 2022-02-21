Düzce Judodan 10 madalya

İnterneti ikiye bölen görsel! Siz ne görüyorsunuz?

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çankırı'da düzenlenen okul sporları Judo yıldızlar kız erkek grup müsabakalarında Düzceli sporcular turnuvayı 10 madalya ile tamamladı.

Çankırı Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonunda hafta sonu düzenlenen müsabakalara; Çankırı, Sinop, Kocaeli, Amasya, Bartın, Çorum, Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Bolu ve Düzce illerinden toplam 107 sporcu katıldı.

Okul Sporları Judo Yıldızlar (Kız Erkek) Grup Müsabakalarına Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Judo Antrenörleri Ayhan Alayıldız ve Yasemin Gezer eşliğinde katılan sporcular 10 madalya kazanarak finallere katılmaya hak kazandılar.

Turnuvada; Rutkay Çil 34 kg, Utku Özöyüdücü 46 kg, Abdülbaki Çam 60 kg, Ayşe Naz Tosun 44 kg, Sabiha Ece Okuyucu 52 kg, Ecrin Kamaş 57 kg, Yaren Sala +63 kg birinci olurlarken, Neris Öztürk 36 kg, İnci Ürer 40 kg ikinci olurlarken ve Özlem Şebnem Sezen 48 kg üçüncü oldu.

Okul Sporları Judo Yıldızlar (Kız Erkek) Final müsabakaları 1920 Mart 2022 tarihinde Yozgat’ta düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.