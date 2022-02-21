Derede mahsur kalan 'Aliş' köpeği, itfaiye kurtardı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´nin Kaynaşlı ilçesinde, Hasbi Yıldırım´ın av sırasında dereye düşen `Aliş´ isimli köpeği derede bir kayanın üzerinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri halatlarla 40 metre aşağıya inerek av köpeği `Aliş´i kurtardı.

Olay, önceki gün Kaynaşlı ilçesi Çatalçam köyünde meydana geldi. Ava çıkan Hasbi Yıldırım´ın `Aliş´ isimli köpeği sarp yamaçtan kayarak debisi yükselen Çatalçam Deresi´ne düştü. Sürüklenen köpek bir kayanın üzerine çıktı. Hasbi Yıldırım, köpeğinin dere içerisinde çıkamayacağını anlayınca durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri araçlarını bırakarak karla kaplı ormanlık alanda yaklaşık 3 kilometre yürüyüp köpeğin bulunduğu alana ulaştı. Yapılan keşfin arından pazar günü ekipmanlarıyla bölgeye tekrar giden itfaiye ekipleri, 4 saat süren çalışmayla kaya üzerinde bekleyen köpeği kurtardı.

İNİŞ VE TIRMANIŞ 4 SAAT SÜRDÜ

İtfaiye çavuşu Hüseyin Demircan, "İkinci gün yeniden vaka mahalline giderek kurtarma operasyonunu başlattık. Halatlarla yaklaşık 40 metre aşağıya indik. Dereye iniş ve tırmanışımız 4 saat sürdü. Köpeği kurtarmak için dere içerisine köprü kurduk. Hayvana sağ salim ulaşarak bulunduğu yerden kurtarmanın mutluluğu bütün yorgunluğumuzu aldı" dedi.

Hasbi Yıldırım köpeğiyle birlikte Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü merkez binasına gelerek itfaiye personeline teşekkür etti. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-02-21 15:56:49



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