Pencereyi açarken ikinci kattan düştü

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, inşaat firmasında çalışan Tolga Y., pencereyi açarken dengesini kaybederek ikinci kattan zemine düştü. Yaralanan Tolga Y. tedavi altına alındı.

Olay saat 16.30 sıralarında Düzce Rasim Betir Paşa Bulvarı üzerindeki 3 katlı iş merkezinde meydana geldi. Hava almak için ikinci kattaki iş yerinin penceresini açmaya çalışan Tolga Y., dışa doğru açılan pencereyi itti. Bu sırada dengesini kaybeden Tolga Y. aşağı düştü. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralanan Tolga Y.´ye ilk müdahalede bulundu. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Tolga Y. tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-02-21 18:49:29



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