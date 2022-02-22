Düzce'de 4. kattan düşen kişi hayatını kaybetti

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Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

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Düzce'de pencereyi açmak isterken dengesini kaybederek beton zemine düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Şerefiye Mahallesi Rasim Betir Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki 4 katlı binanın 4. katındaki pencereyi açmaya çalışan Tolgahan Y., dengesini kaybederek beton zemine düştü. Kısa sürede olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan Tolgahan Y.'nin gece saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

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