Ayda 2 taksi durağı yapılacak Düzce Belediyesi 33 taksi durağını yeniliyor

Düzce Belediyesi, kent merkezindeki taksi duraklarını yenilemeye devam ediyor. Taksi duraklarının yapım aşamasını yakından takip eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, tek tip taksi duraklarının kente estetik katacağını söyledi.

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, kendi öz imkânlarıyla yapmaya başladığı taksi duraklarının üretimine devam ediyor. Şehrin modernleşmesi için estetik kaygı ile dizayn edilen yeni taksi durakları, çelik konstrüksiyon gövdeye sahip olurken ahşap mobilyası, alçıpanı ve dış cephesi Destek Hizmetleri tarafından imal ediliyor.

Belediye şantiyesindeki taksi durakları çalışmalarını yakından takip eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Kent estetiğini önemsiyoruz ve turizm kenti olmak için çıktığımız bu yolda taksi duraklarımızı da modern hale getiriyoruz. Hem taksici esnafımızın ihtiyacını karşılıyoruz hem de kent estetiğine uygun tek tip yapılar yapıyoruz. Taksi duraklarını yaparken kendi öz kaynaklarımızı kullanarak maliyeti de en aza düşürüyoruz. Tasarruf ederken kentimizi de dizayn ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ayda iki taksi durağı imal etmek için yoğun mesai harcarken 21 metrekare olan taksi duraklarından 6 adet, 14 metrekare olan duraklardan 24 adet ve 30 metrekare olan taksi duraklarından da 3 adet yaparak yerlerine koyacak. Müdürlük taksi duraklarının ilk örneğini Millet Bahçesinde sergilemiş ve modern duraklar büyük ilgi görmüştü.

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