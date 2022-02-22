Yapılan denetimde 6 yolcu minibüsü trafikten men edildi

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– Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından şehir içi yolcu taşıyan araçlar ve sürücülerine yönelik yapılan denetimde 6 araç trafikten men edildi, 30 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Düzce’de Jandarma ekipleri trafik denetimlerini sıklaştırdı. Şehir içi yolcu taşıyan araçlar ve sürücülerine yönelik Jandarma Trafik Timleri tarafından AkçakocaDüzce Devlet Karayolu, Beyköy 1.OSB Bağlantı yolu Duraklar Kavşağı güzergahlarında denetim yaptı.

Yapılan denetimde 324 araç ve sürücüsü kontrol edilirken 30 sürücüye 24 bin 873 TL cezai işlem uygulandı, 6 araç ise trafikten men edildi. Denetimlerin sıklıkla devam edeceği bildirildi.

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