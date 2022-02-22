Düzce sıcaklık rekoru kırdı

– Ülke genelinde soğuk havaların ardından oluşan sıcak havalar sonrasında Düzce’de rekor sıcaklık oluştu. Buna göre 21 Şubat Pazartesi günü Düzce’de hava sıcaklığı 21.1 derece ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin verilerinden alınan verilere göre Düzce, sıcak hava rekoru kıran şehirler arasında yer aldı. Soğuk havaların yerini sıcak havaya bıraktığı ülke genelinde Düzce şubat ayında sıcak hava rekoru kırdı. Ege ve Akdeniz şehirlerine göre daha sıcak olan Düzce’de 21 Şubat Pazartesi günü hava sıcaklığı 21.1 derece ölçüldü. En yüksek ikinci sıcaklık ise Yalova ve İzmir’de 20.4 derece ile ölçülürken, Antalya’nın Alanya ilçesinde sıcaklık 20.3 derece ölçülerek en yüksek üçüncü sıcaklık noktası oluştu. Sıfırın altında 4.7 derece ile Ağrı en soğuk şehir olurken, Erzurum 1 ve Muş 1.2 derece ölçüldü.

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