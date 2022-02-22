Düzce’ye atanan 100 öğretmene hoş geldin etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce’ye atanan 100 öğretmene hoş geldin etkinliği

İHA

– Türk Eğitim Sen Düzce Şube Başkanı Hasan Yeşilyurt, Düzce'ye atanan 100 görevleri başında ziyaret ederek hayırlı olsun diyerek "Hoş geldiniz" dedi, çiçek verdi.

Düzce’ye atanan 100 öğretmene hoş geldin etkinliği

– Türk Eğitim Sen Düzce Şube Başkanı Hasan Yeşilyurt, Düzce’ye atanan 100 görevleri başında ziyaret ederek hayırlı olsun diyerek “Hoş geldiniz” dedi, çiçek verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ataması yapılan öğretmenler görevine başladı. Atama sonucunda Düzce’de göre başlayan 100 öğretmene Türk Eğitim Sen Düzce Şube Başkanı Hasan Yeşilyurt’ta ziyaret ederek “hoşgeldiniz” dedi.
Yeşilyurt, “31 Ocak 2022 tarihinde yapılan öğretmen atamalarında ilimize 100 tane yeni öğretmen atanmıştır. Türk Eğitim Sen Düzce Şubesi olarak bir yandan kurum ziyaretlerimizi hızla devam ederken diğer yandan da görevlerine yeni başlayan öğretmenlerimizi ziyaret ederek hem ilimize hem de mesleki olarak aramıza hoş geldin diyoruz. Öğrencilerinin hayatına dokunabilen, mesleğini onuruyla ve duruşuyla yücelten, adaletten ve liyakatten şaşmayan bu kıymetli mesleğe ilk adımlarını geçtiğimiz günlerde atan meslektaşlarımızı okullarında ziyaret ettik. Gözlerindeki ışıltıyı gördük. Yüreklerindeki vatan sevgisinden en ufak bir şüphemiz yok. Sevgili öğretmenim; aramıza, maarif ordumuza hoş geldiniz diyor Düzce’mize ve vatanımıza hayırlı hizmetler etmenizi temenni ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akçakoca’da eğitim değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Akçakoca’da eğitim değerlendirme toplantısı
Teknik kurul toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Teknik kurul toplantısı gerçekleştirildi
Düzce sıcaklık rekoru kırdı
YEREL HABERLER Düzce sıcaklık rekoru kırdı
Başkan Özlü, devam eden projeleri tek tek inceledi
YEREL HABERLER Başkan Özlü, devam eden projeleri tek tek inceledi
Hatalı sollama yapanlar drona takıldı
YEREL HABERLER Hatalı sollama yapanlar drona takıldı
Yapılan denetimde 6 yolcu minibüsü trafikten men edildi
YEREL HABERLER Yapılan denetimde 6 yolcu minibüsü trafikten men ...
Yol kenarına attığı paketten uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Yol kenarına attığı paketten uyuşturucu çıktı
Ayda 2 taksi durağı yapılacak Düzce Belediyesi 33 taksi durağını yeniliyor
YEREL HABERLER Ayda 2 taksi durağı yapılacak Düzce Belediyesi 33 ...
Üniversiteli öğrencilerden Hopa’ya özel ziyaret
YEREL HABERLER Üniversiteli öğrencilerden Hopa’ya özel ziyaret
Çocuklar artık emin ellerde
YEREL HABERLER Çocuklar artık emin ellerde
Düzce'de 4. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Düzce'de 4. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
Pencereyi açarken ikinci kattan düştü
YEREL HABERLER Pencereyi açarken ikinci kattan düştü
4. kattan düşen genç ağır yaralandı Esnaf yaralı genç için seferber oldu
YEREL HABERLER 4. kattan düşen genç ağır yaralandı Esnaf yaralı genç ...
Derede mahsur kalan 'Aliş' köpeği, itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Derede mahsur kalan 'Aliş' köpeği, itfaiye kurtardı
Tülin´in cinayet şüphelisi, silahın cebinden düşüp ateş aldığını öne sürdü
YEREL HABERLER Tülin´in cinayet şüphelisi, silahın cebinden düşüp ...
Buz gibi suya kapılan köpeği itfaiye kurtardı Kayalıklarda kalan köpek 2 günde kurtarıldı
YEREL HABERLER Buz gibi suya kapılan köpeği itfaiye ...
Öldürülen kadın toprağa verildi
YEREL HABERLER Öldürülen kadın toprağa verildi
Defterdarlıktan Vali Atay’a Vergi Haftası ziyareti
YEREL HABERLER Defterdarlıktan Vali Atay’a Vergi Haftası ziyareti
Düzce Judodan 10 madalya
YEREL HABERLER Düzce Judodan 10 madalya
Düzce Üniversitesi öğrencisi Avrupa Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi öğrencisi Avrupa Şampiyonu oldu
Düzce'de kaçak kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Düzce'de kaçak kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı
Sahte dolarla yakalandı serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Sahte dolarla yakalandı serbest bırakıldı
Tülin'i öldürdü, 'tabanca yanlışlıkla ateş aldı' dedi / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Tülin'i öldürdü, 'tabanca yanlışlıkla ateş aldı' dedi ...
Tülin'i öldürdü, 'tabanca yanlışlıkla ateş aldı' dedi
YEREL HABERLER Tülin'i öldürdü, 'tabanca yanlışlıkla ateş aldı' dedi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.