Akçakoca’da eğitim değerlendirme toplantısı

– Eğitim öğretim döneminin ikinci yarı yılının başlaması ile birlikte Düzce’nin Akçakoca ilçesinde eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, ilçelerde eğitim değerlendirme toplantılarına başladı. Kırbaç ile birlikte Müdür Yardımcıları Turan Şahin ve Talha Cebeci ile Şube Müdürleri Yaşar Bilir ve Ahmet Girgin, İş Sağlığı ve Güvenliği Birim sorumlusu Muhsin Köse ve Akçakoca’da bulunan okul müdürlerinin katılımı ile Akçakoca Öğretmenevinde Eğitim Öğretim Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; mesleki eğitim çalışmaları, temel eğitimde on bin okul iyileştirme ve bin çevre dostu okul çalışmaları, kütüphane iyileştirme ve kitap kazanma çalışmaları, okul onarım ve fiziki iyileştirme çalışmaları, proje çalışmaları (TÜBİTAK, Teknofest), ödenek talep ve harcama işlemleri, merkez ve ilçelerde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi, okul sağlığı hizmetleri, kalite yönetim sistemleri (İSO 9001, 45001, 14001) ve eğitim öğretim ortamında pandemi sürecinin yönetimi konuları görüşüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.