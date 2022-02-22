Başkan Özlü, karayolları yetkilileri ile buluştu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Karayolları Genel Müdürlüğünün Düzce’de devam eden ve planlanan çalışmalara yönelik Karayolları 4. Bölge Müdürü İlhan Aytekin ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’deki yatırımları değerlendirmek üzere Karayolları Genel Müdürlüğü 4.Bölge Müdürü İlhan Aytekin ve beraberindeki heyet ile buluştu. Mutfak Sanatları Merkezi'nde, Belediye Başkan Yardımcıları Cengiz Tuncer ve Serkan Yılmaz ile Fen İşleri Müdürü Okan Kaltu’nun da hazır bulunduğu görüşmede Başkan Özlü, Karayolları Genel Müdürlüğünün kentteki yatırımlarının son durumu hakkında bilgi aldı.



“Önceliğimiz kuzeybatı çevre yolu”

Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini dile getiren Başkan Özlü, “Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürümüz İlhan Bey ve ekibi ile bir araya geldik. Düzce’de devam eden ve yapılması düşünülen çalışmalar noktasında bir görüşmemiz oldu. Önceliğimiz şehir içi trafiğinde bir an önce rahatlatılması adına Kuzeybatı Çevre Yolunun bir an önce tamamlanmasına yönelik çalışma yapılması oldu. Bizim ekiplerimizde öz kaynaklarımızla Çamköy’den Hal kavşağına kadar olan kısmının genişletme, asfaltlama ve alt yapım çalışmalarını bölge bölge devam ettiriyor. Ayrıca, Karayollarının şehrimiz genelindeki diğer çalışmalarını da masaya yatırdık. İlerleyen süreçte olumlu anlamda yansımalarını hep birlikte göreceğiz. Tüm çabamız Düzce için ve Düzce’yi güzelleştirmek adına” dedi.

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