İş yerinin önündeki yavru köpeği çaldılar

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, Bülent Arslan´ın işlettiği büfenin önünde baktığı yavru köpek çalındı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, Bülent Arslan, yavrunun çalındıktan sonra anne köpeğin hayata küstüğünü söyledi.

Darıcı Mahallesi Darıcı Sokak´ta pazar günü Bülent Arslan´ın işlettiği büfenin önüne minibüsle gelen 2 kişiden biri alışveriş yaparken, diğeri ise iş yerinin önündeki `Paşa´ isimli 2 aylık fino cinsi köpeği alarak minibüse koydu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bülent Arslan, yavrunun çalındıktan sonra annesi `Pamuk´un hayata küstüğünü söyledi. Anne köpeğin yemeden kesildiğin belirterek yavrunun bulunmasını isteyen Arslan, "İki şahıs arabalarıyla geldi. Biri alışverişini yaparken, diğer şahıs dışarda kaldı. Dışarda duran şahıs köpeği çaldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde görünüyor. Ben köpeğimin bulunmasını istiyorum. Köpeğime kötü bir şey yapar mı, satar mı bilmiyorum" dedi.

Köpeğinin henüz kimliğini çıkarmadığını belirten Bülent Arslan, "Görenler haber versin. Yavru 2 aylıktı. Henüz 3 aylık olmadığı için kimliğini çıkaramamıştım. Polise başvurumu yaptım. Annesi küstü. Artık yemek yemiyor. Bize de küstü. Boyun büküyor, çağırıyoruz gelmiyor" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-02-23 13:21:27



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