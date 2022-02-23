Kurslar ev bütçesine katkı sağlıyor

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının (BELMEK) süreli kurslarından biri olan Geleneksel El Sanatları kursu, öğrencisinden emekli vatandaşına kadar birçok bireye öğrenirken kazanç elde etme fırsatı veriyor. Kursiyerler el emeklerinin satışından elde ettiği gelir ile ev ekonomisine de katkı sağlıyor.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren BELMEK kursiyerleri hem öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor. Kadın ve gençlerin meslek edinmesi, serbest zamanlarını değerlendirmesi ve ürettikleri ürünlerden kazanç elde etmelerini amaçlayan meslek edindirme kursları, binlerce Düzcelinin hayata açılan kapısı olmaya devam ediyor. BELMEK kurslarının uzun soluklu kurslarından biri olan Geleneksel El Sanatları eğitiminde de kursiyerler haftanın her günü BELMEK'in kapısını aşındırıyor.

12 yıl boyunca sayısız kursiyere Geleneksel El Sanatlarını öğreten eğitmen Fulya Küçük, “Türk işi, Antep İşi, Hesap işi, Hardanger gibi nakışlar yapıyoruz. Öğrencilerimiz ev bütçelerine katkıda bulunabilirler. Yaptıkları işleri satabiliyorlar ve severek yapıyorlar. Ben de onlarla olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

BELMEK ana binası ve Bahçeşehir olmak üzere haftanın 5 günü eğitim verdiğini kaydeden Küçük, “4 gün merkezde 1 gün de Bahçeşehir tesislerimizde kurs yapıyoruz. 2 grupta 45 kursiyerimiz var. Kurslarımıza ev hanımları, üniversite öğrencileri ve 65 yaş üstü kadınlarımız katılıyor. 12 yılda sayamayacağım kadar kursiyer yetiştirdim” ifadelerinde bulundu.

1 yıldır Geleneksel El Sanatları kursuna katıldığını kaydeden ev hanımı Hayat Turna, “ İşten ayrıldıktan sonra bu kursa katıldım. Arkadaşlarımızla burada olmaktan keyif alıyorum. Hocamız bizimle çok ilgileniyor. Sergimiz için örtüler hazırlıyoruz. İlerde kızlarıma hatıra bırakabileceğim bir şeyler üretiyorum. Türk işi yapıyorum. Çizilerek ve tel kırma yapılarak yapılan bir örtü ve yaparken çok büyük keyif alıyorum” şeklinde konuştu.

Diğer bir genç kursiyer Sevde Özkurt ise sergiye ürün yetiştirmeye çalıştıklarını belirterek, “ Eylül ayından bu yana kursa katılıyorum. Haftada iki günü ama çoğumuz 4 5 gün burada oluyoruz. Vakit geçirmekten hoşlanıyoruz. Hocamız çok keyifli. Bize iyi şeyler öğretiyor. Kimimiz kanaviçe kimimiz Türk işi hesap işi yapıyor. Ben de şu an çalışmıyorum ve vaktimi burada değerlendiriyorum” diye konuştu.

Kadınlar, kendi dersleri haricinde de kurslara gelerek samimi ve güzel arkadaşlıklarını eğitimle birleştiriyor.

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