Çalınan lastik ve jantları jandarma ekipleri buldu

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Düzce'de bir otomobilin üzerinden çalınan lastik ve jantlar jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Olay, Yığılca ilçesi İğneler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Y.’ye ait araçtan 3 lastik jantlarıyla birlikte çalındı. Lastiklerin 4 Şubat'ta çalındığını fark eden K.Y., durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri ihbarın ardından çalışma başlattı. JASAT timlerince yapılan araştırmada, aynı lastiklerin 3 otomobilde bulunduğunu belirledi. Ekipler, araç sahiplerini sorguya aldı. Yapılan sorguda ise 2 şahsın lastiklerini aldıklarını bayiler tescilledi. Hırsızlık olayını işlediği belirlenen M.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığı tarafından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.