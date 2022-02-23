Batı Karadeniz Kariyer Fuarı’nın ilki gerçekleşecek

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde, 16 paydaş üniversite ve meslek odalarının iş birliği ile gerçekleştirilecek olan Batı Karadeniz Kariyer Fuarı’nda hazırlık çalışmalarına katıldı.

Hazırlıkları takip etmek ve katkı sağlamak amacıyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne giden Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı da eşlik etti. Batı Karadeniz Kariyer Fuarı; iki gün boyunca farklı tematik konularda 100 konuşmacı ile 30 farklı panel, 12 farklı atölye çalışması, resim sergileri, canlı müzik performansları ve rekreatif oyunlar eşliğinde gerçekleşecek.

Fuarda Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar; ülkemizde eğitim, ArGe ve inovasyon konulu panelde tüm paydaş ve katılımcılara, Düzce Üniversitesi, mesleki eğitime ilk defa yeni ve farklı bir bakış açısı getiren, öğrencilerin henüz öğrencilik aşamasındayken, hedef firmalar ile birebir eşleşerek istihdamını sağlamayı ve sektörlerin nitelikli personel ihtiyacını karşılamayı amaçlayan İstihdam Meleği Projesi’ni tanıtacak. Ayrıca Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Uğur Hasırcı da ihtisaslaşma, çevre ve sağlık alanlarında Düzce Üniversitesi’nin yaptığı çalışmalar ve üniversitenin başarılarını anlatacak.

Fuar tüm öğrenci ve mezunlara; başarılı girişimci ve liderler ile bir araya gelme, çok sayıda firma ve kamu kuruluşundan temsilci ile buluşma, eğitim, bilgi ve becerilerine uygun kariyer desteği alma gibi fırsatların yanı sıra; iş/staj imkanı yakalama şansı, mülakat simülasyonu, atölye/örnek olay çalışmaları, kariyer söyleşileri, kurum tanıtımları, işveren kariyer sohbetleri gibi etkinliklere katılım imkanı sağlayacak.

Öğrencilerin fuara katılabilmeleri için Düzce Üniversitesi tarafından her türlü destek sağlanacak olup, fuara katılmak isteyen öğrenci ve mezunların, https://www.yetenekkapisi.org/ adresinden yetenek kapısına kayıt yaptırmaları ve kariyer fuarları bölümünden Batı Karadeniz Kariyer Fuarı’na başvuru yapmaları gerekiyor.

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