Düzce Üniversitesi gönüllüsü oldular

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Düzce Üniversitesi’ni halkın daha yakından tanımasını sağlamak amacıyla her ayın son Çarşamba günü gerçekleştirilen "Açık Kampüs" uygulaması kapsamında Düzce Üniversitesi, Fen Lisesi öğrencilerini konuk etti.

Üniversiteşehir bütünleşmesine önemli katkılar sağlayan ve kamuoyu tarafından da takdir edilen bir uygulamaya dönüşen "Açık Kampüs"te Düzce Fen Lisesi öğrencileri, öğretmenleri rehberliğinde Düzce Üniversitesi Mühendislik ve Tıp Fakültesi’ni ziyaret etti.

Fakültelerin bölümleri, eğitimöğretim faaliyetleri, laboratuvarları, sosyal ve kültürel etkinlikleri ve kampüs hayatı hakkında konuk öğrencileri bilgilendiren Düzce Üniversitesi yetkilileri; özellikle sanayi geliri ve Mühendislik alanındaki uluslararası başarılardan söz ederek Düzce Üniversitesi’nin bir dünya üniversitesine dönüştüğünü vurguladı.

Düzce Üniversitesi’nin teknolojik olanaklara sahip dersliklerini, uygulama alanlarını ve laboratuvarlarını ziyaret eden öğrenciler, üniversite eğitimi ve kampüs yaşamı konularında merak ettikleri tüm soruların cevaplarına ulaşma imkanı elde etti. Etkinliğin sonunda, Açık Kampüs Diploması takdim edilerek Düzce Üniversitesi gönüllüsü olan konuk öğretmen ve öğrenciler, kendilerine yakın ilgi gösteren Üniversite Yönetimi’ne ve yetkililerine teşekkür etti.

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