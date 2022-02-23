İki otomobilin çarpıştığı kazada birinin motoru koptu; 2 yaralı

6 il için sarı kod! Bu bölgelerde sağanak var

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, sürücüsünün aşırı hız yaptığı otomobilin çarptığı başka bir otomobil, orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazaya neden otomobilin de motoru koparken, 2 sürücü yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında D-655 yolu Beyciler sapağı mevkisinde meydana geldi. Düzce istikametine gitmekte olan Hakan Nurten yönetimindeki 34 SN 0081 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, aynı istikamette ilerleyen Ahmet Osmanoğlu'nun kullandığı 81 ABZ 454 plakalı otomobile çarptı. Osmanoğlu´nun direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil orta refüje çıkarak ağaca çarptı. Kazaya neden olan Hakan Nurten'in kullandığı otomobilin ise kopan motoru karşı şeride fırladı. Kazada iki otomobilin sürücüsü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki sürücüyü Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-02-23 21:56:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.