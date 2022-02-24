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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hastalar bu yöntemle şifa buluyor

İHA

Hastalar bu yöntemle şifa buluyor

Periampuller bölge tümörlerinin cerrahi tedavisinde kullanılan tekniklerden biri olan pankreatikoduodenektomi (Whipple) hastaların hayatını kurtarıyor.
Cerrahinin en büyük ameliyatlarından biri olan ve deneyimli bir cerrahi ekip gerektiren pankreatikoduodenektomi (Whipple) operasyonu, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde başarıyla uygulanıyor. Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde organ nakli ve hepatobiliyer cerrahi operasyonları gerçekleştiren Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Peker, periampuller bölge tümörleri hakkında bilgi verdi. Safra kanalı ve pankreatik kanalın birleşerek onikiparmak bağırsağına açıldıkları yeri ‘ampulla’ olarak tanımladıklarını belirten Prof. Dr. Peker, “Ampullanın kendi tümörleri, safra kanalının son kısmındaki tümörler, pankreas başı tümörleri, onikiparmak bağırsağı tümörleri periampuller bölge tümörleri olarak tanımlanır. Bu tümörlere yapmış olduğumuz cerrahide pankreas başını, safra kesesi kanalının üstüne kadar olan safra kanalını ve safra kesesi ile birlikte ve onikiparmak bağırsağını tamamen çıkarırız. Eğer tümör çok büyükse ve mide de etkilenmişse midenin bir kısmını da bu parçaya dahil ederek çıkarırız. Rezeksiyon dediğimiz çıkarma işlemi bittikten sonra sistemin bütünlüğünü sağlamak amacıyla ince bağırsaktan hazırlamış olduğumuz segmenti çıkarmış olduğumuz onikiparmak bağırsağı yerine çekerek sırasıyla pankreatik kanalı, safra kanalı ve mideyi tekrardan ince bağırsağa ağızlaştırarak bütünlüğü sağlamış oluruz” dedi.

“25 hastamızı şifa ile taburcu ettik”
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde 2 yılda bu hastalık nedeniyle 25 hastaya pankreatikoduodenektomi operasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Peker, “Hastalarımızdan sadece ikisinde ikinci bir cerrahi gerektirmeyen sorunlar gelişti. Bu sorunları da takiple kendiliğinden düzeldi ve 25 hastamızı şifa ile taburcu ettik” diye konuştu.
Bu zorlu ve özellikli ameliyatların gerçekleştirilmesinde iyi bir ekip çalışmasının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Kemal Peker, Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fuat Çetin ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ersoy Karka başta olmak üzere emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.
Bir buçuk yıl önce Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde geçirdiği operasyonla sağlığına kavuşan Sevim Aksu, “Mide bulantısı, karın ağrısı, baş dönmesi ve diz arkalarımda kaşıntı şikayetlerim vardı. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Doktorumuz Kemal hocaya çok teşekkür ederim“ diye konuştu.
Ereğli’den gelerek Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi olan Kübra Karaduman ise, “Doktorumuza, hemşirelerimize çok teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce üç doktora daha gittim. En son doktorum tümörü tespit etti. Daha sonra beni Düzce’ye yönlendirdi. 5 hafta oldu ameliyat oldum, şimdi çok daha iyiyim” ifadelerini kullandı.
Ameliyatının çok rahat geçtiğini söyleyen Müzeyyen Ören de, Prof. Dr. Kemal Peker ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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