Öğrenciler arama kurtarma ekibi kurdu Afetlere hazır olmak için Düzce Üniversitesi öğrencileri 100 kişilik ekip kurdu

– Ülke genelinde meydana gelen afetler sonrasında Düzce Üniversitesi öğrencileri harekete geçerek arama kurtarma birimi kurdu. Öğrencilerin 100 kişiden oluşturduğu ekip, gruplar halinde ilk yardım, arama kurtarma ve sağlık eğitimlerini tamamlamasının ardından AFAD’a bağlı uzman gönüllü olmayı hedefliyor.

Ülke genelinde geçtiğimiz yıllarda meydana gelen afetler sonrasında Düzce Üniversitesi öğrencileri arama kurtarma birimi kurmaya karar verdi. Dümerang Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ali Türedi’nin önderlik ettiği arama kurtarma birimi için 100 öğrenci gönüllü oldu. Her öğrenci ilk olarak AFAD’ın online olarak düzenlediği birey ve aileler için afet bilinci eğitimi, afet risklerini azaltma, afet risklerini anlama, kişisel stres yönetimi, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan düğümler ve liderlik eğitimleri aldı. Online eğitimlerde başarılı olan öğrenciler ilk olarak Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde uygulamalı eğitim aldı. 25 kişilik ekip itfaiyede hem teorik hem de uygulamalı eğitim aldı.



“Amacımız afetlere hazırlamak”

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, öğrencilerden kurulu arama kurtarma biriminin kendilerine ulaşarak eğitim almak istediğini belirtmesinin ardından kendilerine eğitim verdiklerini ve amaçlarının afetlere hazır bir Türkiye oluşturmak olduğunu belirtti. Kahraman şöyle devam etti:

“Düzce Üniversitesi öğrencilerimizden bir grup arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak için bir dernek kuruyorlar. Kurdukları dernekte Düzce’de var olan derneklerin eşdeğeri olarak sivil toplum kuruluşu olarak devam edecekler. Bizden bir eğitim talebinde bulundular. Bu eğitim ilk öncelikle yanma ve yangın eğitimiydi. Biz kendilerine bir eğitim programı hazırladık. Burada bizim araçlarımız ile alakalı kullandığımız ekipmanlar ile alakalı bir eğitime tabi oldular. Buradaki asıl amaç şuydu; Türkiye’yi afetlere hazırlamak. Artık afetlere hazır bir Türkiye için ülke genelinde bu tarz eylemler yapılıyor. Bu şekilde bilinçli olmaya çalışıyor. Biz Düzce Belediyesi İtfaiyesi olarak bu tarz kurulan tüm derneklere hafta sonu, hafta içi gece gündüz fark etmeksizin mesai mefhumu gözetmeksizin bu şekilde eğitimler vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



“İtfaiye, arama kurtarma ve sağlık eğitimleri alacağız”

Meydana gelen afetler sonrasında böyle bir ekip kurmak için arkadaşları ile düşündüklerini ve 1 ay gibi kısa zamanda 100 kişiye ulaştıklarını belirten Dümerang Arama Kurtarma Birimi Başkanı Mehmet Ali Türedi, “Düzce Üniversitesi öğrencileri olarak arama kurtarma ekibi kurduk. İlk eğitimimizi itfaiyede aldık. Sağolsun müdürümüz ve ağabeylerimiz bizlere çok sıcakkanlı ve ailevi davrandılar. Gayet iyi bir şekilde eğitim aldığımızı düşünüyorum. Bundan sonra arama kurtarma olsun, ilk yardım, sağlık ve itfaiye eğitimlerini birkaç kez daha almayı düşünüyoruz. Afetlere hazır bir Türkiye için biz de varız” ifadelerini kullandı.



“Gönüllü gençler bizim için değerli”

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli eğitmen Fatih Şaguç, gönüllü gençlerin kendileri için değerli olduğunu ifade ederek, “Üniversitenin gönüllü gençleri bize başvuruda bulunduktan sonra burada kendilerine yangın ve yangın bilgisi eğitimi verdik. Önce teorik olarak eğitim verdik. Daha sonra kendileri ile beraber ufak çaplı uygulama eğitimi yaptık. Aynı zamanda yangın yerindeki tehlikeler neler bunlar hakkında da bilgilendirmelerde bulunmaya çalıştık. Gönüllü insanlar bizim için değerli insanlar. Bizler için gönlü ile çalışan insanlar oldukları için kıymetli insanlar. O yüzden elimizden geldiğince her zaman kendilerine destek olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.



“Gönüllü itfaiyeciler yetiştiriyoruz”

Öğrencilere yönelik eğitimlerini devam ettireceklerini belirten Şaguç, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Üniversite öğrencilerine eğitimlerimiz tabii ki devam edecek. Taleple orantılı olarak kendilerine ekstra eğitim vermek, bilgilendirmek kendileri ile oturup muhabbet edip çay içmek bizler için büyük bir keyif, büyük bir övünç kaynağı diyebilirim. Çok mutlu oluyoruz bu durumda. Bu eğitimlere de onların talepleri doğrultusunda düzenli olarak devam edeceğiz. Kısaca geleceğin itfaiyecilerini yetiştiriyoruz diyebiliriz. En önemlisi de itfaiyeci olmasalar bile gönüllü itfaiyeciler yetiştiriyoruz. Bu da bizim için çok önemli. Onların da bize verdiği önemi görünce çok değerli oluyor.”

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