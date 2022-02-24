Mobil Sosyal Hizmet Merkezi ile hizmet vatandaşın ayağına gidiyor

– Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracı Düzce’ye geldi. Düzce’de 3 ay boyunca kırsal kesimdeki vatandaşların ayağına kadar gidecek olan mobil merkez, vatandaşların ihtiyaçlarını anında çözüme kavuşturacak.

Düzce’nin kırsal kesimlerindeki vatandaşların Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne gelip gitmesinde sorun yaşanmasının ardından Mobil Sosyal Hizmet Merkezi kente gönderildi. 3 ay boyunca Düzce’nin tüm kırsal kesimlerine ulaşarak vatandaşa hizmeti ayağına kadar götürecek olan araçta doğum yardımı, evde bakım hizmetleri, SED yardımı, engelli ve yaşlı hizmetleri başvuruları alınabilecek.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serter Tüloğlu, “Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak yaptığımız bütün çalışmaları bu araç sayesinde tüm kırsal kesimlerde yapabiliyoruz. Doğum yardımı, evde bakım hizmetleri, SED yardımı, engelli ve yaşlı hizmetleri gibi bunların hepsini kırsal bölgelerde, Yığılca’nın köylerinde de, merkezinde de, Gümüşova’da, Çilimli’de bu hizmetlerin hepsini vatandaş müdürlüğe gelmeden biz ayağına götürmüş olacağız. Vatandaş Düzce merkezdeki il müdürlüğüne gelmeden biz tüm ilçelere hizmet götürmüş olacağız. Şu anki planlamamız bakanlık tarafından 3 ay. Fakat bu süre uzatılabilir. Merkezde bununla ilgili olarak 56 araç bulunuyor. İl Müdürümüz Ercan Öztürk şu anlık 3 aylık bir çalışma yapılacağını belirtti. Tabii ki bu süreç uzatılabilir” dedi.

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