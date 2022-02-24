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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce’de bitkiler bahara hazırlanıyor

İHA

Düzce’de bitkiler bahara hazırlanıyor

Düzce Belediyesi D100 karayolu ile yan yollar arasında bulunan refüjlerde bakım çalışmalarına başladı. Refüjlerdeki bitkilerin bakımını yapan ekipler, kuruyan bitkilerin yerine yenisini ekiyor.
Karayolları ile Düzce Belediyesi arasında yapılan protokol ile refüjlerin bakımlarını üstlenen Düzce Belediyesi, kentten geçen sürücüleri çiçeklerle karşılıyor. Soğancı kavşağı mevkiinden D100 karayolu üzerindeki refüjlerin bakım çalışmalarına başlayan Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, zemin iyileştirme ve düzenleme işlemi yaparken, ekipler rehabilitasyon amacıyla toprak ve malzeme takviyesi işlemi yapıyor. Gül, alev çalısı, taflan, leylandi, lavanta, biberiye ve yayılıcı ardıç gibi rengârenk ve estetik görünüme sahip bitkiler dikilirken, refüjlerde güllere de özel önem veriliyor. ‘Çelik’ adı verilen işlemi yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, güllerin yeniden açması ve canlanmasını sağlıyor.
Bahara hazırlanan refüjler, Düzce’nin giriş ve çıkışlarının rengârenk görünümüne kavuşmasını sağlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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