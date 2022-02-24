İlk etapta 266 dükkan yapılacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehir merkezinde bulunan Eski Sanayi Sitesinin Kentsel Dönüşüm kapsamında yapılacak Modern Sanayi Sitesine taşınması için çalışmalar sürüyor. Sanayi esnafı ile Uzlaşma Ofisi üzerinden görüşmeler devam ederken, 420 dönüm üzerine kurulacak olan Modern Sanayi Sitesinin birinci etap çalışmalarına da başlanması kararlaştırıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kentin kronikleşen sorunlarını çözmek adına projeler üretmeyi sürdürüyor. Başkan Özlü, kentsel dönüşümle farklı bir konsepte bürünecek olan Eski Sanayi Çarşısının taşınacağı Modern Sanayi Sitesi birinci etap çalışmalarına yönelik değerlendirmede bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Modern Sanayi Sitesi yapımına yönelik imzalanan protokolle eski sanayi sitesinin Beslanbey Mahallesinde bulunan alana taşınmasını amaçlayan projenin detaylarını masaya yatırıldı.

420 bin metrekare alan üzerinde gerçekleştirilecek olan ve 6 sanayi adası üzerinde 3 tip dükkandan oluşan ve ilk etabında 266 dükkanın bulunacağı Modern Sanayi Sitesinin birinci etabına yönelik kamuoyuna değerlendirme de bulunan Başkan Özlü, “Düzce’nin daha modern bir görünüme kavuşması için, değişim ve dönüşüm projlerine devam ediyoruz.

Bu doğrultuda birimlerimiz, teknik çalışmaların üzerinde hassasiyetle duruyor. Kamuoyunun da bildiği üzere Eski Sanayi Çarşısının taşınması, mevcut alanın kentsel dönüşümle birlikte modern bir görüntüye kavuşturulması çalışmalarımız devam ediyor. Uzlaşma ofisimiz sanayi esnaflarımızla görüşmelerini hızlı şekilde devam ettiriyor. Biz de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla imzaladığımız protokolle eş doğrultuda Beslanbey bölgesinde Modern Sanayi Sitesinin yapım çalışmasına başlıyoruz” dedi.

Çalışmanın detaylarına da paylaşan Başkan Özlü, “Kısa süre içerisinde hafriyat ve dolgu işlemlerini gerçekleştireceğiz. İşlemlerin bitmesinin ardından temellerini atacağımız birinci etap çalışmalarımızın takriben 2023 yılı başında tamamlanmasını öngörüyoruz. Amacımız şehrimizi güzelleştirmenin yanında esnaflarımızın da daha sağlıklı, düzenli ve sürdürülebilir bir ortamda hizmet verebilmelerini sağlamak. Bunu da yine esnaflarımızın sağduyuları ve bizlere destekleriyle birlikte hayata geçireceğimizden şüphem yok. Şimdiden şehrimize, esnaflarımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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