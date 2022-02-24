Asar Deresi, Düzce'nin simgesi haline gelecek

– Düzce, Asar Deresi için hazırlanan proje hayata geçiyor. 3 Etap olarak planlanan projenin ilk etabı için yenileme ve çevre düzenleme işi ihaleye çıkıyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzcelilerin bir hayalin daha gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Başkan Özlü tarafından başlaması verilen Asar Deresi bin 730 metrelik bandının yenileme amaçlarla planlanması ve dere etrafındaki alanların kamusal kullanım senaryolarının geliştirilmesine ilişkin hazırlıkları tamamlanan kentsel tasarım projesinin ilk etabının yenileme ve çevre düzenleme işi önümüzdeki ay içerisinde ihaleye çıkıyor.

190 bin metrekare toplam proje alanına sahip olacak ve uygulama projesi 3 etapta tamamlanacak olan projenin Küçüksu Köprüsü Şaguç Köprüsü arasında kalan 470 metrelik ilk etabında Asar Deresinin her iki tarafında yürütülecek çalışma ve her iki yanında yapılacak kentsel tasarım müdahaleleri, kent içinde yapısal ve mekansal bütünleşmeyi sağlayarak, Asar suyunu kent içinde hissettiren ve yaşayan bir alanı oluşturulacak.

Mart ayında ihaleye çıkacak olan ve 3 etaptan oluşan projeye dair açıklamalarda bulunan Başkan Dr. Faruk Özlü, “Proje alanı, kent merkezinin güneyinde, kente paralel seyreden Asar Suyu Deresi ve çevresinden oluşmakta. Özgün kentsel tasarım müdahaleleri ile yapılacak olan alanı şehir dışından ziyaretçilere de hitap edilebilecek ve Düzce’nin tanıtımına katkı sağlayacaktır. Üç etapta ele alacağımız projemizin 1. etabında halihazırda yoğun kullanımı olan kent meydanını referans alıyoruz. Küçüksu Köprüsü Şaguş Köprüsü arasında kalan alanı kapsayan ve toplam düzenleme alanı 470 metre olan proje alanının hem işlevsel hem de niceliksel olarak merkezi konumundadır. 2022 yılı birçok projemizin hayata geçtiği bir yıl olacak. Asar Deresi ile ilgili projemizin detaylarını da önümüzdeki günlerde yapacağımız tanıtım ile kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

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