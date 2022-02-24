Fabrikaya kurusıkı tabancayla girmeye çalışınca yakalandı

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– Düzce'de çalıştığı fabrikaya kurusıkı tabancayla girmeye çalışan işçi hakkında işlem başlatıldı.

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde bulunan bir fabrikada mesaisine başlamak için gelen N.B., fabrika önünde uygulama yapan jandarma ekiplerince durduruldu. N.B.'nin yapılan üst aramasında kurusıkı tabanca bulundu. Şahsa, '5729 Sayılı Ses Ve Gaz Fişeği Atan Silah Kanunun 4/2 Maddesi' gereğince 2 bin 356 TL idari yaptırım uygulandı.

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