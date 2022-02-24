Aranan şahıslar, polis uygulamasında yakalandı

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Düzce’de polis ekipleri yaptığı uygulamalarda haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 17 şahsı yakalandı. Şahıslardan 9‘u çıkartıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

Düzce şehir merkezinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama yapıldı. Haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Aralarında 23 yıl 9 ay, 16 yıl, 6 yıl 8 ay mahkûmiyet kararı olan 3 şahıs, 3 ayrı suçtan araması bulunan ve 6 yıl 9 ay 15 gün mahkûmiyet kararı bulunan 1 şahıs ile 2 ayrı suçtan araması bulunan ve 6 yıl 3 ay mahkûmiyet kararı bulunan 1 kişi yer alırken, şahıslar çıkartıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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