Zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edildi

Düzce’de bir evde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, yaptıkları operasyonda yabancı uyruklu 4 kadın ile kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı belirlenen 2 kişi yakalandı. Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilirken zorla fuhuş yaptırdığı belirlenen 2 kişiye ise adli işlem başlatıldı.



Nusrettin Mahallesi’nde bir evde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, uzun süre evi fiziki ve teknik takibe aldı. Takip neticesinde eve baskın yapıldı. Evde fuhuş yaptığı belirlenen 4 yabancı uyruklu kadın ile kadınlara zorla fuhuş yaptıran ve fuhşa aracılık yaptıkları belirlenen 2 kişi yakalandı. Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilirken, yakalanan 2 şahsa adli işlem başlatıldı. İkamet ise mühürlendi.

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