Sağanak yağışta otomobil bisikletliye çarptı: 1 yaralı

Düzce’de otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü sağanak yağışta çarptığı bisikletliyi olay yerinde bırakarak kaçtı.

Kaza gece saatlerinde ZonguldakDüzce karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üniversite öğrencisi S.S. bisikletli ile Akçakoca’dan Düzce istikametine seyir halindeyken, aynı istikamette seyir halinde olan otomobilin çarpması sonucu savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı bisiklet sürücüsü olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Eski Akçakoca Caddesi’nde ikamet ettiği öğrenilen araç sahibinin evine gidildi. Bölgede bulunan ve kazaya karışan otomobil ile araç sahibi evinde yakalandı. Otomobil yediemin otoparkına çekilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, kazada yaralanan üniversite öğrencisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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