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– Kredi ve Yurtlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Düzce'de ki özel yurtlar denetleniyor.

Özel yurtlarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerince denetleme çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda, müdürlük bünyesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında özel yurtlarda hijyen kurallarına ve korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor.

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