Eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı

– Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, okul ve kurum müdürleri katıldı. Toplantıda; mesleki eğitim çalışmaları, temel eğitimde on bin okul iyileştirme ve bin çevre dostu okul çalışmaları, kütüphane iyileştirme ve kitap kazanma çalışmaları, okul onarım ve fiziki iyileştirme çalışmaları, proje çalışmaları (TÜBİTAK, Teknofest), ödenek talep ve harcama işlemleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi, okul sağlığı hizmetleri, kalite yönetim sistemleri (İSO 9001, 45001, 14001) ve eğitim öğretim ortamlarında salgın hastalık sürecinin yönetimi konuları görüşüldü.

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