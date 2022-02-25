Sınava hazırlanan öğrencileri bilgilendirildi

Düzce Üniversitesi Bolu'da düzenlenecek "Bolu Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri" etkinliğine, katılarak, yükseköğretime hazırlanan öğrencileri bilgilendirdi.

Gün boyu süren etkinlikte Düzce Üniversitesi’ni temsilen İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü’nde Öğr. Gör. Berkant Yılmaz ve Müjdat Demir yer aldı. Üniversite adaylarının yoğun ilgi gösterdiği Düzce Üniversitesi standını öğrencilerin yanı sıra Abant İzzet Baysal Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Him gibi araştırmacı ve eğitimcilerde ziyaret etti.

Öğrenci odaklı çalışmalarını sürdüren Düzce Üniversitesi temsilcileri, Üniversitenin; Fakülteleri, Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları, lisans ve ön lisans programları hakkında detaylı bilgiler sundu. Ayrıca; kampüs yaşamı, öğrenci toplulukları, öğrencilere sağladığı sosyal, kültürel ve ekonomik imkanları hakkında da bilgi verildiği etkinlikte, Düzce ile ilgili barınma, ulaşım ve yurt olanakları gibi birçok konuda da üniversite adaylarına ayrıntılı bilgiler aktarıldı.

Sadece eğitim öğretim alanında değil, bölgesel kalkınma, girişimcilik ve inovasyon alanlarında da öncü yükseköğretim kurumu olan Düzce Üniversitesi, ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği akademik başarılar da ziyaretçilerle paylaşıldı.

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